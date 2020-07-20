Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
URA.Ru 06:33
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Происшествия
По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение
В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет.
Газета.Ru 10:50
Кино
Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза
CyberSport.ru 05:22
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Футбол
Матч между «Крыльями Советов» и «Сочи» отменен из-за коронавируса
Заразились девять представителей клуба. Из-за этого был отменён матч против «Тамбова».
Говорит Москва 06:30
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет
«Красно-белые» просят дать оценку работе арбитров на матче полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом».
Все про Спорт ру 11:27
Энергетика
Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
Политика
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность, полномасштабный конфликт между государствами станет катастрофой, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости 12:23
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Политика
Экс-главу «Укравтодора» задержали в Польше по подозрению в коррупции
Бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя «Укравтодора» задержали в Польше, говорится в сообщении пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб.
РБК 10:12
Армия и оружие
Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
Общество
В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Происшествия
Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео
Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
Вести.Ru 06:30
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55