Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть дешевеет на негативных ожиданиях по спросу из-за пандемии COVID-19

Вечерняя Москва01:16

Нефть дешевеет в пределах 1% на обострении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМ06:46

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

Росбалт02:59

Коронакризис вновь обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец02:29

Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК «Альфа-Капитал»

Финмаркет09:16

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

RT на русском01:09

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI снизилась до $40

ИА Красная Весна01:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
181
Политика

Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
130
Политика

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
17
Авто

Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов

Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
2
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
4
Футбол

Эти судьи тянут РПЛ вниз. Нужны другие

Один известный человек в футбольном мире в апреле прошлого года метко высказался о работе арбитров в российской премьер-лиге.
Bobsoccer 04:00
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
637
Политика

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Вести.Ru 08:43
377
Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
184
Здоровье

В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
35
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
321
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
136
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
1,5K
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Наконец, самой ожидаемой новинкой отечественного автопрома является рестайлинговая Lada Vesta.
Новые автомобили 06:34
152
Армия и оружие

Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

Три танка вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожено военными Армении в ходе боев на армяно-азербайджанской границе.
ИА Красная Весна вчера в 04:39
359
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
7
Происшествия

МЧС не выявило утечек на газовых АЗС в Нижнем Новгороде 19 июля

Нижний сейчас вчера в 12:26
343
Политика

МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении

Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11
51
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 10:55
5
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
229
Общество

Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point

Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».
ИА Красная Весна вчера в 14:34
Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
13
Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
236
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
79
Музыка

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания 09:44
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
684
Футбол

«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»

Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:05
Политика

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
118
Как работают Яндекс.Новости?
Главное