Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 181

Политика Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.

Политика Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. 17

Экономика Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. 4

Футбол Эти судьи тянут РПЛ вниз. Нужны другие Один известный человек в футбольном мире в апреле прошлого года метко высказался о работе арбитров в российской премьер-лиге.

Политика Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.

Политика В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. 184

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 136

Политика МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии. 51

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. 229

Общество Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 79

Музыка Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара» Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.