Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Российский рынок акций выглядит сильным, несмотря на слабую нефть - «БКС Брокер»

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Нефть дешевеет на рисках вокруг продолжающегося роста числа случаев COVID-19

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
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Политика

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Коммерсантъ 10:53
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Политика

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
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Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Общество

Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
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Армия и оружие

Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море

Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
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Общество

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
12
Политика

Берлин оказался в изоляции из-за санкций США против СП-2

Никаких конкретных мер немецкие власти пока не выработали. В ФРГ считают, что эти санкции нарушают суверенитет Европы.
ToDay News Ufa 12:31
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Экономика

Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды

Сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:41
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
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Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
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Музыка

Tesla Boy станет участником фестиваля «Калининград Сити Джаз»

Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля "Калининград Сити Джаз" Российская электропоп-группа Tesla Boy выступит на новой сцене фестиваля "Калининград Сити Джаз" 30 августа.
Новый Калининград.Ru 12:28
Происшествия

ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
Ведомости 01:21
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Игры

Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X

Экономика сегодня 11:00
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Политика

Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера

Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Общество

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа

Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:09
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Культура

Российская киноиндустрия собирается вернуть зрителей в кинотеатры

Кампанию проведут крупные дистрибуторы, популярные продюсеры, телеканалы и сотрудники кинотеатров.
Evo-rus.com 10:53
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