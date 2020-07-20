Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 06:43
Общество
Россияне стали есть меньше майонеза
В «Русагро» ситуацию объясняют тем, что из-за коронавируса была приостановлена работа кафе и ресторанов, следовательно, спрос в этом сегменте значительно сократился.
Lenta.ru 10:59
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Армия и оружие
Украина делает ставку на диверсионную войну
В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
РЕН ТВ 04:35
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
"В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.
ТАСС 09:36
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Политика
США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Политика
Британия опубликует доклад о России 21 июля
Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Политика
В Нидерландах указали на конфликт правительства и прокуратуры по делу MH17
Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 при неоконченном следствии и еще до суда в самих Нидерландах.
ИА Красная Весна вчера в 19:33
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Футбол
«Севилья» объявила о выкупе трансфера Сусо у «Милана»
«Севилья» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера вингера «Милана» Сусо.
Чемпионат 10:15
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
Музыка
В Кургане на выходных прошли концерты под открытым небом
В выходные в Кургане провели концерты под открытым небом: выступили DJ First совместно с Зауральским симфоническим оркестром.
Уральский меридиан 03:27
Общество
«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным
Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
РИА Новости 08:37
Происшествия
По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение
В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Ребенок погиб после удара током от столба освещения в Ростове-на-Дону
Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.
Известия 10:26
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты похитили 7 российских моряков
«Среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — сказано в сообщении.
РБК 08:37
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45