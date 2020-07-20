Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

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Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК «Альфа-Капитал»

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Нефть дешевеет на рисках вокруг продолжающегося роста числа случаев COVID-19

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Стоимость фьючерсов нефти марки WTI снизилась до $40

ИА Красная Весна01:08
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В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
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"В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.
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США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
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Политика

Британия опубликует доклад о России 21 июля

Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
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Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
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В Нидерландах указали на конфликт правительства и прокуратуры по делу MH17

Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 при неоконченном следствии и еще до суда в самих Нидерландах.
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Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
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«Севилья» объявила о выкупе трансфера Сусо у «Милана»

«Севилья» на официальном сайте объявила о выкупе трансфера вингера «Милана» Сусо.
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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Музыка

В Кургане на выходных прошли концерты под открытым небом

В выходные в Кургане провели концерты под открытым небом: выступили DJ First совместно с Зауральским симфоническим оркестром.
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«ПИК Комфорт»: долг перед МОЭК не является беспрецедентным

Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО "ПИК-Комфорт" перед ПАО "МОЭК" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по многоквартирным домам на территории Москвы не является беспрецедентной, график погашения долга уже разработан, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе управляющей компании.
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По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение

В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет.
Газета.Ru 10:50
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Происшествия

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Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре

Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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В Гвинейском заливе пираты похитили 7 российских моряков

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Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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