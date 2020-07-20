Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Гаджеты
AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается
Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Политика
Трамп сказал, что не готов признать любой итог выборов в США
Как сообщает ToDay News Ufa, скандально известный американский президент Дональд Трамп, давая интервью Fox News, заявил, что пока не увидит результат, не готов признать любые итоги выборов в стране.
ToDay News Ufa 14:54
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых
«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
Наука
Разработан препарат против рака молочной железы
Ученые из университета Арканзаса в США создали препарат, уничтожающий раковые клетки молочной железы без негативных эффектов.
ТК Звезда 16:49
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и обошел «Тоттенхэм» в таблице
"Вулверхэмптон" выиграл у "Кристал Пэлас" в матче 37-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились Хонни Кастро и Даниэл Поденсе.
Спорт-Экспресс 17:09
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Общество
На въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор
Фото: Андрей Кириллов, vk.com / avt39 В воскресенье, 19 июля, на въезде в Зеленоградск снова образовался крупный затор.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:29
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Кино
Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса
Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.
REGNUM вчера в 13:41
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 12:05
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Футбол
СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера
Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
RT на русском вчера в 12:53
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Футбол
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Футбол
Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство
Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Футбол
Ювентус — Лацио 2:0 (2-й тайм)
Туринский "Ювентус" и римский "Лацио" объявили стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей
Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Весна 16:05
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль.
Evo-rus.com 08:40
Шоу-бизнес
Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию
Экономика сегодня 13:06
Шоу-бизнес
Басков подарил маме Ивлеевой раковину для ванной комнаты
В Instagram певец опубликовал видеообращение, в котором сообщает о своем презенте для мамы Ивлевой.
Topdaynews.ru 11:37
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43