Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Общество
СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник
Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:41
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Киберспорт
Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов
CyberSport.ru 10:15
Фигурное катание
Из-за коронавируса отменили юниорский Гран-при по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене юниорского Гран-при сезона-2020/2021 из-за пандемии коронавируса, сообщает «Советский спорт».
NashGorod.ru 14:56
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Энергетика
Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
ТАСС 03:55
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Vprognoze.ru вчера в 14:48
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости 13:15
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
Общество
Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена
В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению.
Российская газета 16:03
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com вчера в 06:20
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия
Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
iReactor 06:49
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Общество
Обвиняемая по делу «Нового величия» подала иск к РФ на 5 млн рублей
Иск к РФ с требованием выплатить 5 млн рублей компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
ИА Красная Весна 16:05
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Происшествия
Улицы в Нижних Сергах затопило из-за сильных дождей
Из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая затопило частный сектор, людей срочно эвакуируют.
Телеканал ОТВ 13:17
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15