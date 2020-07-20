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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Нефть дешевеет на рисках вокруг продолжающегося роста числа случаев COVID-19

ПРАЙМ11:14
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI снизилась до $40

ИА Красная Весна01:08
Росбалт

Котировки Brent и WTI продолжают снижаться

Росбалт07:35
Московский Комсомолец

Коронакризис вновь обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец02:29
Вечерняя Москва

Нефть дешевеет на негативных ожиданиях по спросу из-за пандемии COVID-19

Вечерняя Москва01:16
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

RT на русском01:09
Финмаркет

Нефть дешевеет на новостях о коронавирусе

Финмаркет07:22
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Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс15:25
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В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия10:20
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Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД

Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM08:10
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания18 июля в 11:20
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ15:03
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Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM04:38
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