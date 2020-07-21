Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Политика
Мэр Хабаровска выразил поддержку врио губернатора Дегтяреву
Готовность оказать помощь временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву выразил мэр столицы региона Сергей Кравчук.
Народные новости 03:40
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В России за сутки выявлено 5842 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве
iReactor вчера в 13:30
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Общество
Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей мира
Илон Маск попал в первую пятерку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
Salt Mag 03:57
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена
Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ 02:58
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Шоу-бизнес
Таролог рассказала, какое будущее ждет Лизу Арзамасову и Илью Авербуха
В Сети все еще активно обсуждают роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.
Вечерняя Москва вчера в 17:11
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру вчера в 08:48
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
Наука
Инженеры впервые разработали не режущийся материал
При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
Общество
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
РИА Новости 01:43
Общество
Парадный строй кораблей ЧФ формируется в Севастополе ко Дню ВМФ
Парадный строй кораблей Черноморского флота начал формироваться в Севастопольской бухте ко Дню Военно-морского флота.
ИА Крыминформ 02:20
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Ники Минаж ждет первенца от насильника
В прошлом году Ники Минаж удивила поклонников свадьбой с Кеннеттом Петти, который отсидел семь лет за убийство, а также обвинялся в попытке изнасилования несовершеннолетней.
StarHit.ru вчера в 17:00
Общество
«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Интерфакс 03:20
Наука
Сильный иммунный ответ показала оксфордская вакцина от коронавируса
У привитых оксфордской вакциной пациентов зафиксировано повышение числа T-лимфоцитов, которые направлены на уничтожение пораженных клеток.
Evo-rus.com 02:38
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42