Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news 07:01
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Российская газета 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки
Число вновь заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, а число выздоровевших — расти, и помешать этой тенденции не смогло проведение такого крупного мероприятия, как голосование по поправкам к Конституции.
РБК 08:25
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:36
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
Территория новостей 08:01
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Происшествия
Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье
Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Известия вчера в 11:14
Экономика
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Для поддержки сельхозпроизводителей правительство задействует дополнительные отсрочки по налоговым платежам и кредитам.
Российская газета 05:55
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
25 июля экзамены завершатся, а выпускники получат результаты по ЕГЭ и будут выбирать, куда поступать.
КП - Волгоград 07:06
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Общество
Франция возобновила выдачу виз россиянам
Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Культура
Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Уже заработал сайт идемвкино.рф, который описывает единые стандарты безопасности для посетителей кинотеатров.
Городовой 09:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24