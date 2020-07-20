Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

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Футбол «Урал» объявил об отставке Парфенова Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

Здоровье 115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K