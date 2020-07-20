Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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В центре Пензы проходит музыкальный марафон

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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
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Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
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Общество

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

ТАСС 06:09
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Экономика

Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ

Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 03:29
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Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
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Футбол

Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС

Газета.Ru 06:22
Политика

Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела

О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
Lenta.ru 06:47
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Политика

Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина

Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Кино

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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Космос

На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»

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Общество

Жители Хабаровска в десятый раз собрались перед зданием регионального правительства

Жители Хабаровска 20 июля в десятый раз вышли на улицы города в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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Политика

Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:36
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
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Футбол

«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
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Здоровье

115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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