Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

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