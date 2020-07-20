Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,62%, составив $40,34 за баррель.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель

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Нефть дешевеет из-за рисков по спросу и коронавирусу

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«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии

Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
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Авто

Toyota показала седан Corolla GR Sport, который появится в России

Модель отличается двухцветным кузовом. Компания Toyota представила миру свою новинку - Corolla в версии GR Sport.
Car.ru 17 июля в 09:53
Политика

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Музыка

Давид Тухманов отмечает 80-летие

RT на русском 02:30
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
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Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Газета.Ru 00:09
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Экономика

Минюст РФ за год потратил более 1,1 млрд рублей из-за решений ЕСПЧ

Москва, 20 июля 2020, 10:29 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей потрачены российским Минфином на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
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Общество

В Крыму подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 20 июля 2020, 10:00 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 20 июля сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:00
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Происшествия

Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Иван Телегин распродает совместное с Пелагеей имущество

В настоящее время стороны пытаются решить два важных вопроса: вопрос с алиментами на общую дочь Таисию, а также вопрос с разделением совместно нажитого имущества.
Bimru.ru 03:10
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Общество

Россия стала лидером в Европе по числу построенных квартир за три года

Россия заняла первую строчку в рейтинге «РИА Новости» по числу построенных квартир в Европе.
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Кино

Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»

В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
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Армия и оружие

Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

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Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога

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Шоу-бизнес

Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова

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Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег

На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
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Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии

Metaratings вчера в 09:44
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Футбол

Скончался лучший бомбардир в истории «Факела» Владимир Проскурин

«Факел» объявил, что на 76-м году жизни скончался бывший нападающий команды Владимир Проскурин.
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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Общество

84-летний король Саудовской Аравии госпитализирован для обследования

Москва 24 01:33
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