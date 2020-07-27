Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
ФСБ предотвратила в Москве теракт в людном месте
В Москве предотвратили теракт в людном месте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка
Пользователи сообщают о сбоях в работе приложении и невозможности отправить деньги.
РБК 06:55
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Политика
Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
РИА Новости 06:19
Игры
Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов
Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
CyberSport.ru 00:53
Происшествия
В центре Саратова 3-летний ребенок упал с 8 этажа и погиб
Девочка 3-х лет выпала из окна 8-го этажа - вес ребенка не выдержала сетка.
Регион 64 06:52
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Здоровье
Заболеваемость COVID-19 в Москве растет четвертый день подряд
В Москве четвертый день растет число новых пациентов с коронавирусом. При этом в целом по России заболеваемость COVID-19 снижается.
BFM.ru 04:08
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11