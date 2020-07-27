Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $41,23 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 55

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 24

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Политика Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос Ранее "Рейтинг" публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и 11,2% - Юрия Бойко.

Общество Шнуров снимет фильм о хабаровских протестах Музыкант и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров снимет документальный фильм о протестах в Хабаровске, сообщили в пресс-службе партии. 77

Происшествия Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере». 13

Общество Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by. 1

Здоровье В Башкирии число зараженных коронавирусом составило 6607 человек За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 новых случаев, всего медики зафиксировали 6 607 зараженных инфекцией граждан. 5

Общество Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. 50

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Политика Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики. 71

Культура BTS запишут коллаборацию с Тейлор Свифт Стало известно, что коллектив в конце августа выпустит коллаборацию с Тейлор Свифт (Taylor Swift).

Здоровье В больницах остаются 954 саратовца с ковидной пневмонией На стационарном лечении находятся 1781 человек, из них 1136 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-2019.

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов. 145

Технологии Windows 10 будет обновляться один раз в год Представители Microsoft никак не успокоятся на счет обновлений для Windows 10.