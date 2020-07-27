Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $41,23 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

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