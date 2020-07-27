Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15%, составив $41,23 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Газета.Ru 05:23
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Здоровье
Почему ожирение так часто встречается у пациентов с COVID-19
Авторы нового исследования предположили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом.
Ридус 25 июля в 03:50
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 03:48
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Стало известно, что одна из самых известных и востребованных компаний Xiaomi собирается обновить двадцать три модели своих смартфонов до фирменную оболочки MIUI 12.
ToDay News Ufa 25 июля в 09:45
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Космос
Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии
КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 25 июля в 01:13
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол
«Челси» предложит за Кукурелью 30 миллионов евро
«Челси» предложит за футболиста 30 миллионов евро.
Евро-футбол.ру вчера в 08:56
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
Коммерсантъ 04:39
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23