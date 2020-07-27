Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Опыт организации ЕГЭ учтут для обеспечения безопасности школьников в будущем учебном году, он должен начаться в традиционной форме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:11
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт в людном месте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:10
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина стремления вернуть РФ в G7
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС, глава государства считает более адекватным формат "Большой двадцатки" и других организаций, где лучше представлены настоящие экономические центры мира.
ПолитРоссия 06:38
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Армия и оружие
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
Общество
В Екатеринбурге возобновляют работу городские бассейны
В Екатеринбурге после почти пятимесячного перерыва начинают работать бассейны.
It`s My City 04:37
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав
Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США.
Интерфакс 05:33
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Наука
Защитные механизмы муравьев помогут людям бороться с пандемиями
Больше всего в изучении защитных механизмов насекомых продвинулись ученые из Великобритании.
Волга-Медиа 01:26
Кино
Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа
Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
В России с 1 августа некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты
В России с 1 августа вступает в силу ряд законодательных изменений.
Prooren.ru вчера в 07:11
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
Происшествия
Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом
Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения.
Lenta.ru 06:44
Музыка
Фронтмен Little Big извинился перед Неттой Барзилай
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07