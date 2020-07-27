Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нефть дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам

ПРАЙМ07:07

Цены на нефть снижаются на фоне напряжённости между США и Китаем

News.ru03:57

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

RT на русском01:30

Коронавирус и отношения между США и Китаем повлияли на нефть

Московский Комсомолец02:20

Нефти не удаётся закрепиться над уровнем $44

REGNUM03:10

Цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

Финмаркет02:34

Brent и WTI немного дешевеют на торгах

Вестник Кавказа01:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году

Опыт организации ЕГЭ учтут для обеспечения безопасности школьников в будущем учебном году, он должен начаться в традиционной форме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:11
7
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт в людном месте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:10
856
Политика

Песков заявил об отсутствии у Путина стремления вернуть РФ в G7

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС, глава государства считает более адекватным формат "Большой двадцатки" и других организаций, где лучше представлены настоящие экономические центры мира.
ПолитРоссия 06:38
73
Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
54
Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
19
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
85
Транспорт

Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше

Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
5
Армия и оружие

Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
9
Общество

В Екатеринбурге возобновляют работу городские бассейны

В Екатеринбурге после почти пятимесячного перерыва начинают работать бассейны.
It`s My City 04:37
Шоу-бизнес

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
3
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
7
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
979
Политика

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США.
Интерфакс 05:33
3
Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
1,6K
Наука

Защитные механизмы муравьев помогут людям бороться с пандемиями

Больше всего в изучении защитных механизмов насекомых продвинулись ученые из Великобритании.
Волга-Медиа 01:26
Кино

Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа

Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
3
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
42
Общество

В России с 1 августа некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

В России с 1 августа вступает в силу ряд законодательных изменений.
Prooren.ru вчера в 07:11
253
Здоровье

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
9
Происшествия

Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом

Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
86
Музыка

Фронтмен Little Big извинился перед Неттой Барзилай

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается

Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
27
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
125
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
95
Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
70
Наука

Ученые выяснили, может ли организм противостоять инопланетным микробам

Live24 02:10
5
Шоу-бизнес

Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»

Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
744
Общество

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
187
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное