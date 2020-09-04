Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5». Знаковая для шоу-бизнеса дата «3 сентября» прославила не только известного исполнителя одноимённой песни Михаила Шуфутинского, но и самое сексуальное женское трио всего постсоветского пространства группу «Виа Гра».
Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин назвал несколько тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления онкологии.