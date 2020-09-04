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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,89%, составив $41,00 за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

RT на русском01:57
REGNUM

Риски снижения нефти Brent до $41 сильно возросли

REGNUM01:14
ИА Красная Весна

Цены на нефть продолжили снижение

ИА Красная Весна01:01
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $44 за баррель

Росбалт02:49
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:31
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 14:11
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:23

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru2 сентября в 04:44
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3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5»

3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5». Знаковая для шоу-бизнеса дата «3 сентября» прославила не только известного исполнителя одноимённой песни Михаила Шуфутинского, но и самое сексуальное женское трио всего постсоветского пространства группу «Виа Гра».
7 новостейвчера в 10:30
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В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
ТАССвчера в 16:59
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Онколог Осминин назвал симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин назвал несколько тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления онкологии.
Live24вчера в 07:37
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