Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.