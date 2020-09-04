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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,89%, составив $41,00 за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

RT на русском01:57
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $44,82 за баррель

Интерфакс2 сентября в 11:18
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:31
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 14:11
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:23
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUMвчера в 13:30
ИА Красная Весна

Цены на нефть продолжили снижение

ИА Красная Весна01:01

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29