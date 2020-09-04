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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,89%, составив $41,00 за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 сентября

RT на русском01:57
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $43 за баррель

Деловое.ТВвчера в 12:23
ИА Красная Весна

Цены на нефть продолжили снижение

ИА Красная Весна01:01
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 14:11
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:31
REGNUM

Нефть Brent вернулась к отметкам выше $44 за баррель

REGNUMвчера в 13:30
РИА Новости

Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы

РИА Новостивчера в 01:00

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
РИА Новости20:18
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