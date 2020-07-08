На открытии торгов Лондонской биржи 9 июля цена барреля Brent достигала отметки в 43,34 доллара. К 08:50 мск его стоимость опустилась на 0,23% - до 43,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Мировые цены на нефть марки Brent достигли 43,34 доллара за баррель

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