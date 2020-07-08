Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть марки Brent достигли 43,34 доллара за баррель
На открытии торгов Лондонской биржи 9 июля цена барреля Brent достигала отметки в 43,34 доллара. К 08:50 мск его стоимость опустилась на 0,23% - до 43,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Секретарша мэра Сеула обвинила его в сексуальных домогательствах
Дочь мэра заявила об исчезновении отца.
Lenta.ru 09:33
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело вчера в 04:13
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Политика
Путин поинтересовался у Хабирова, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин спросил у главы Башкирии Радия Хабирова, когда республика обгонит по показателям Татарстан.
Про Город Казань 10:16
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
ToDay News Ufa 08:37
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Политика
Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах
Нормы обновленной Конституции России должны получить развитие в каждом регионе страны, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:52
Общество
СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса
Коммерсантъ 09:54
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Гаджеты
Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus
Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+.
Astera вчера в 16:43
Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии
Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.
RT на русском 10:44
Общество
Калининградские детсады начнут работать с 50% загрузкой
РИА Новости 10:19
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Армия и оружие
Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению
В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем.
Lenta.ru 10:37
Общество
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Государственная Дума может принять закон 23 июля, который гласит о том, что если территория Российской Федерации приняла решение отчуждения, то такие действия будут расцениваться как экстремизм.
CT news вчера в 13:04
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13