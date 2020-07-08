Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39%, составив $40,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30% — до $42,95 за баррель.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk 07 июля в 20:24
Футбол
В руководстве ФК «Уфа» представили новую бизнес-модель клуба
Как сообщал РБК Уфа, по итогам 2019 года ФК «Уфа» занял третье место среди самых прибыльных клубов Российской премьер-лиги с показателем 301,6 млн рублей чистой прибыли.
РБК Уфа 02:16
Общество
СК проводит обыски у членов «Открытой России»
Следственный комитет ведет обыски у членов организации "Открытая Россия" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.
ТАСС 01:42
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Политика
Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество
Медали «За любовь и верность» вручили в Стругокрасненском районе
В День семьи, любви и верности в Стругокрасненском районе прошла акция-вручение медалей «За любовь и верность» парам, прожившим в законном браке не менее 25 лет, отличившимся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, и воспитавшим детей достойными членами общества.
Псковская Лента Новостей вчера в 09:25
Политика
Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Политика
Козак: вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждался
Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.
ТАСС 02:03
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
ТАСС вчера в 18:18
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Политика
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
Lenta.ru 07 июля в 17:08
Происшествия
В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке
Российская газета 02:20
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Шоу-бизнес
Ёлка стала самым популярным артистом на радио за 10 лет
Как сообщает «Дни24», талантливая певица Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом «Ёлка» стала самым прослушиваемым исполнителем на радиоротациях за последние 10 лет.
CT news вчера в 17:45
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24