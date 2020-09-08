Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Смотрите также
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные
Михаил Ефремов прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет дестабилизации
Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
Центр Гамалеи готовится создать единую вакцину от гриппа и COVID-19
Минтруд предложил в 2021 году сделать 31 декабря выходным днем
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 30 июня, сообщает ТАСС. В 13:40 по Москве цена бареля Brent снизилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув отметки 40,93 доллара.В источнике
Подробнее о событии