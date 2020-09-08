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Парламентская газета
Парламентская газета

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 30 июня, сообщает ТАСС. В 13:40 по Москве цена бареля Brent снизилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигнув отметки 40,93 доллара.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали, надолго ли подешевела нефть

ПРАЙМ04:41
Народные новости

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются

Народные новости7 сентября в 03:13
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах опустились до уровня трехмесячной давности

ИА Красная Весна00:59
Компания

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Компаниявчера в 10:13
Экономика сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 41 доллара впервые с конца июня

Экономика сегоднявчера в 07:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent впервые с июня опустилась ниже $40 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 09:55
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября

RT на русском01:33

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Apple подала встречный иск на Epic Games

Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы.
Astera02:52
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Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Одна из лучших среди GeForce RTX 3090. Появились фотографии печатной платы модели EVGA Kingpin

Сегодня в Сети появились фотографии частей печатной платы RTX 3090 Kingpin, опубликованные известным оверклокером Винсом Люсидо (Vince Lucido), известным под тем самым псевдонимом Kingpin — он всегда помогает разрабатывать одноимённые адаптеры EVGA.
iXBT.com03:58

Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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