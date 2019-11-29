Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Цены на нефть рухнули в конце недели

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