Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Политика RT отключают от вещания в Боливии Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Общество Жизнь россиян изменится с 1 декабря Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Культура Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".

Хоккей Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.

Спорт Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Здоровье Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.