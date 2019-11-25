Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Политика
RT отключают от вещания в Боливии
Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет
Северная Корея запустила две баллистические ракеты.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Политика
Путин пригласил глав государств ОДКБ на парад Победы 2020 года
Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Футбол
Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Кино
Жители Тверской области первыми увидели военную драму «Ржев»
Культура
Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
Хоккей
Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Спорт
Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.
Шоу-бизнес
Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой
После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Здоровье
Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае
Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.