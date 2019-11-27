Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

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Цены на нефть «пошатнул» Трамп

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Минэнерго ожидает снижения переработки нефти в России в 2019 году

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
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Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

Absolut TV вчера в 15:25
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Зарубежные астрофизики наблюдали впервые переменное магнитное поле галактики NGC 4631.
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В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
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СМИ: The Elden Ring от FromSoftware выйдет в начале 2020 года

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Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
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Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Судя по изображению, новая генерация Sandero получит дизайн, заметно пересекающийся с пятым поколением Clio для Европы, что не удивительно, так как обе модели построены на единой модульной платформе CMF-B.
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Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости 09:55
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В МИД Украины осудили решение Apple признать Крым российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал «признание» компанией Apple Крыма за Россией.
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АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Lada 4x4

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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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«Укрзализныця» поднимет цены и сократит перевозку пассажиров

В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
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Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря

Комментируя возможность выходного дня 31 декабря в будущем, глава Минтруда высказал мнение, что в этом нет необходимости.
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В Албании произошло новое сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября.
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Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
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Как работают Яндекс.Новости?
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