Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

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Цены на нефть снижаются после роста накануне

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Нефть дорожает на оптимизме вокруг торгового соглашения США и КНР

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Цены на нефть снижаются в среду утром

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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РИА Новости вчера в 02:49
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Хакеры выложили в сеть данные 500 тысяч пользователей сайта о работе

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Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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