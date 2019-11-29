Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Цены на нефть рухнули в конце недели

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Мировые цены на нефть снижаются

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Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
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RT на русском 14:10
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В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
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Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM вчера в 02:13
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
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ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Силуанов предложил правительству сократить часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России предложил обсудить вопрос о сокращении части надзорных органов, сообщает ТАСС.
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Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

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Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
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Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
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Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
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Энергетика

«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
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Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start

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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
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Тайно от всего мира Япония стала крупнейшей ядерной державой

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В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности.
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд по количеству набранных очков в ноябре.
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Мадуро приказал мобилизовать армию Венесуэлы

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