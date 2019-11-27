Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Происшествия
В Ираке протестующие подожгли здание иранского консульства
Протестующие подожгли здание иранского консульства на юге Ирака, передает ТАСС. Инцидент произошел в среду, 27 ноября, в городе Эн-Наджаф.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Общество
Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, сообщают РИА Новости.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Здоровье
Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу
Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Общество
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Политика
Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что американская компания Apple устранила ошибки, связанные с территориальной принадлежностью Крыма, так как не хочет потерять российский рынок сбыта.
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Политика
США поприветствовали политику Зеленского
США перед встречей в нормандском формате по Украине приветствуют "сложные шаги" президента Украины Владимира Зеленского и обещают добиваться от партнеров дальнейшего давления на Россию с целью соблюдения минских соглашений, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Политика
Россия и Украина согласовали новый обмен пленными
Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
Авто
Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.