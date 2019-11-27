Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

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Нефть сдвигает «фокус внимания» на заседание ОПЕК+

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

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Запасы нефти в США увеличились вопреки ожиданиям

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Нефть в восходящем канале

Инвест-Форсайт25 ноября в 12:23

Brent подешевела до $64,15 за баррель на сигналах о росте запасов в США

Интерфакс00:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
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Газета.Ru 06:42
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Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
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Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 06:29
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Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

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Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
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В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
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На МКС починили сломанный туалет

Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.
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Месси установил рекорд Лиги чемпионов

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Sport24.ru 16:54
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
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США поприветствовали политику Зеленского

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Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

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