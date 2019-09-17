Энергетика
ИзвестияМировые цены на нефть снизились более чем на 5%
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% в ходе торгов во вторник, 17 сентября. Фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 5,31%, и составили $59,56 за баррель, передает RT. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали до $65,17 за баррель — на 5,58%.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
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