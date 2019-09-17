Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
Аксенов единогласно избран главой Крыма на второй срок
Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании единогласно избрал главой республики Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
Интерфакс 05:16
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Армия и оружие
«Война?!» — колонна российских танков у границы с Украиной вызвала вопли ужаса в Киеве
Rusvesna.su 05:15
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Политика
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября официально вступил в должность губернатора, сообщает газета «Губерния».
РБК 04:56
Кино
Фильм «Текст» может побороться за Оскар
Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли может побороться за «Оскар», передает РИА Новости.
Авторадио 17 сентября в 02:50
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры по «делу Устинова»
Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову, сообщила 20 сентября пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
REGNUM 03:55
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион вчера в 11:57
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
MobiDevices 03:43
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Политика
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 18 сентября в 11:53
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия
У бывшего вице-президента ФК «Анжи» изъят арсенал оружия и боеприпасов
Российская газета 03:24
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном
В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала последствия псориаза на лице
Модель борется с болезнью уже 13 лет Самая знаменитая участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 38-летняя бизнесвумен и многодетная мама Ким Кардашьян-Уэст, решилась опубликовать "честное селфи" в социальных сетях.
WomanHit.ru 04:50
Политика
Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45