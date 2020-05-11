Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель. Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции
В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Армия и оружие
На маршруте российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв
В Сирийской Арабской Республике по маршруту следования совместного российско-турецкого патруля в районе Идлиба прогремел мощный взрыв.
Актуальные Новости 05:33
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
Коммерсантъ 03:36
Общество
В Красноярском крае введут масочный режим
Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
Происшествия
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Общество
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения
Беглов отметил, что на продление ограничений есть причина – «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки».
Gazeta.SPb вчера в 16:01
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Общество
Всех жителей китайского Уханя протестируют на коронавирус
Распоряжение местных властей связано с тем, что в городе новый случай заражения коронавирусом, всего болеют 6 человек, все госпитализированы.
Эхо Москвы 01:35
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31