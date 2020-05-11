Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена нефти на сырьевых биржах снизилась
Фьючерсы нефти марки WTI торгуются по $24,4 на нью-йоркской товарной бирже 11 мая по данным на 8:45 мск. Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе азиатской сессии торгов снизилась на 1,3%, до $24,4 за баррель.
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