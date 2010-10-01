Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

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Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:43

Цена нефти на сырьевых биржах незначительно выросла

ИА Красная Весна00:47

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22
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