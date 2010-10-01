Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Общество
В России за сутки выявили более 11 000 заражений коронавирусом
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Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса за стуки.
BFM.ru 03:37
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Футбол
Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса
Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
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Общество
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По предварительным подсчётам, выплаты по 10 тыс. рублей получат около 22 млн российских детей, матпомощью в 5 тыс. рублей воспользуются 1,7 млн российских семей.
ForPost 02:25
Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
РИА Новости 10 мая в 15:02
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда вчера в 10:01
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
Авто
Требования ввоза праворульных машин ужесточаются в России
С 1 июля текущего года в силу вступит новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, которые ужесточает требования к ввозу праворульных машин в Россию и их постановке на учет, пишет РБК.
Live24 вчера в 08:20
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
Происшествия
В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне
Российская газета 02:08
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Музыка
Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 18:45
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В Краснодаре коронавирус подтвержден у 806 человек
По словам Харламовой, по данным на утро 12 мая, у 806 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекцией.
Кубань 24 02:54
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Авто
Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение
С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Общество
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва вчера в 16:02
Общество
В Москве начал действовать масочный режим
С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55