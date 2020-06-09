Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,36 доллара и составили 38,19 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть дорожает: Brent - $40,92 за баррель, WTI - $38,39
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:21, Ашберн
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В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
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В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
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