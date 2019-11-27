Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 2,94 доллара и составили 55,17 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Lenta.ru26 ноября в 16:01
Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге
Эхо Москвывчера в 13:30
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