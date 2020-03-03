Цены на нефть марок Brent и WTI начали резкий рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что по состоянию на 14:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,31% — до $53,62 за баррель.

Цена на нефть марки Brent растёт более чем на 3%

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