Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт более чем на 3%

Цены на нефть марок Brent и WTI начали резкий рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что по состоянию на 14:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,31% — до $53,62 за баррель.
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