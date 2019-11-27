Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются в среду утром

По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent просели к закрытию предыдущей сессии на 0.22%, до 62,98 долларов за баррель.
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