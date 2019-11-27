Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются в среду утром
По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent просели к закрытию предыдущей сессии на 0.22%, до 62,98 долларов за баррель.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей
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На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты ЦСКА сыграли вничью в домашнем матче с болагрским клубом "Лудогорец" в рамках группового этапа Лиги Европы.
Московский Комсомолец 14:50
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Lenta.ru 13:17
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Известия 11:29
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Sport.ru 13:29
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Политика
Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе
Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет - по гражданскому или загранпаспорту.
Газета.Ru 07:33
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:15
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Газета.Ru 14:05
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Наука
Воспалением объяснили лечебное действие стволовых клеток на сердце
Лечебное воздействие стволовых клеток на сердце мышей объяснили обычным воспалением.
Evo-rus.com 14:09
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Российская газета 12:59
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Футбол
На Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.
Нева Спорт 03:40
Футбол
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче Лиги Европы
Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 15:05
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Тарантас Ньюс 02:28
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АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Уже известно, что наибольшая выгода предоставляется на автомобиль Lada Largus, но какие конкретно скидки будут доступны – не сообщается.
32CARS.ru вчера в 07:13
Общество
Силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга
Фонд капремонта Петербурга подчиняется городской администрации.
Эхо Москвы 13:30
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в экономическом удушении Украины
С запуском трубопровода «Северный поток – 2» Украина лишится транзита газа из России, поэтому Германия, участвуя в данном проекте, способствует экономическому удушению Украины.
Rambler News Service 05:11
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Известия вчера в 13:25
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
N+1 вчера в 14:14
Политика
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:32
Армия и оружие
Россия впервые поставила Габону оружие
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26