Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,3 доллара и составили 58,11 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также несколько подешевела.
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Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Гаджеты
Huawei запустила продажи в России смартфона Mate 30 без Google
Общество
Робота для перевозки багажа начали продавать в США
Необычный робот начал продаваться на территории Соединенных Штатов.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Наука
В РАН пройдет Иванниковская конференция по системному программированию
В этом году конференция посвящена 25-летию Института, который был основан 25 января 1994 года по инициативе академика В.П. Иванникова для развития отечественной научной школы системного программирования.
Транспорт
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Технологии
Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов
Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
Политика
Турецкая газета назвала Россию «стихийным бедствием» для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Экономика
Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка
По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»
Пансионы опеки Ирина Яровая предложила также создать в пилотном режиме на территории ЦФО и ДФО в пилотном режиме в 2020–2022 годах два пансиона опеки и воспитания для детей-сирот по примеру пансиона воспитанниц Министерства обороны.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября
Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Экономика
Свинину признали угрозой китайской экономике
В ноябре цены на свинину в Китае оказались на 30 процентов выше, чем годом ранее.
Общество
Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте
Телеведущая Елена Летучая вновь поразила поклонников.
Единоборства
Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым
Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Экономика
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
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