Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.
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Мировые цены на нефть начали расти

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Стоимость нефти Brent рухнула ниже $39 за баррель

Росбалтвчера в 09:40

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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Цена нефти Brent опустилась ниже $38

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WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:45

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REGNUMвчера в 14:49

Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Эхо Москвы04:03
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

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Общество

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
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Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Экономика

Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
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Футбол

«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте

Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Вести.Ru 17:39
Футбол

Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

LiveSport.ru 14:15
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
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Игры

IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII

Игромания.ру вчера в 14:45
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Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Армия и оружие

Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ

Политическая Экспертиза 08:49
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
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Наука

Гентские археологи составили карту захороненного римского города

При помощи георадара без раскопок составили карту древнего римского города археологи из университетов Гента и Кембриджа, 10 июня сообщает The Brussels Times.
ИА Красная Весна 10 июня в 06:59
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Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
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Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
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Политика

Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза начинать открывать внешние границы с 1 июля.
Национальная служба новостей вчера в 10:03
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Игры

Игра о Самурае Джеке будет основана на финале мультсериала

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Игры

Sony показала новую консоль PlayStation 5

Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
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