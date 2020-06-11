Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.

Цена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 635

Здоровье Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака. 2

Здоровье На Кубани выявили 78 новых случаев коронавируса В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 78 новых случаев коронавируса, при этом в связи с выздоровлением из больниц выписали 25 человек. 1,6K

Происшествия В Еврейской автономии градом побило крыши домов В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо. 4

Общество Минздрав: жара не снижает активность коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. 1,5K

Общество В европейскую часть России придёт вторая волна тепла Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета. 14

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2,1K

Политика Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. 365

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 70

Общество Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. 2

Происшествия На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер. 11

Шоу-бизнес За Ефремова вступился Гоша Куценко Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram. 615