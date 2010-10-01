Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть снова падают

Политика Путин ответил на критику поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки в Конституцию страны приведут к правлению олигархов, а также диктатуре. 1,7K

Общество На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских. 85

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Футбол «Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут «Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.

Футбол Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита» Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность. 1

Политика Путин впервые прокомментировал события в США Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского. 767

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 512

Футбол Саленко выступил против конфликта России и Украины Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.