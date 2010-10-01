Энергетика
Политическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают
Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
Российская газета 07:05
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки в Конституцию страны приведут к правлению олигархов, а также диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией
В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских.
ИА Красная Весна вчера в 12:31
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Футбол
«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут
«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Общество
Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге
Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом.
ТагилСити.ру 01:43
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Футбол
Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность.
Нева Спорт 01:44
Общество
Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте
Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей.
Российская газета вчера в 04:00
Политика
Путин уверен, что поправки в Конституцию поддержат большинство россиян
Поправки в Конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ.
Евразия Daily 12 июня в 20:23
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Армия и оружие
Военные Азербайджана отправились на парад Победы
«75 военнослужащих армии Азербайджана отправились в столицу России для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», – сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Победа РФ 09:02
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Общество
В Петербурге отменят ряд ограничений с 15 июня
Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, поэтапное снятие ограничений в Петербурге согласовывается с Роспотребнадзором.
Новые Известия вчера в 11:49