Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают

Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Весна12 июня в 01:03

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23

Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвывчера в 09:16

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38
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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Российская газета 07:05
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением о ДТП

62инфо вчера в 02:05
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
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Политика

Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки в Конституцию страны приведут к правлению олигархов, а также диктатуре.
RT на русском 09:24
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Общество

На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией

В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских.
ИА Красная Весна вчера в 12:31
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут

«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Общество

Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге

Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом.
ТагилСити.ру 01:43
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Футбол

Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность.
Нева Спорт 01:44
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Общество

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей.
Российская газета вчера в 04:00
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Политика

Путин уверен, что поправки в Конституцию поддержат большинство россиян

Поправки в Конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ.
Евразия Daily 12 июня в 20:23
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Футбол

Саленко выступил против конфликта России и Украины

Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Армия и оружие

Военные Азербайджана отправились на парад Победы

«75 военнослужащих армии Азербайджана отправились в столицу России для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», – сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Победа РФ 09:02
Общество

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
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Общество

В Петербурге отменят ряд ограничений с 15 июня

Как сообщал ранее губернатор города Александр Беглов, поэтапное снятие ограничений в Петербурге согласовывается с Роспотребнадзором.
Новые Известия вчера в 11:49
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