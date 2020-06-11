Энергетика
Политическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают
Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Политика
В США предложили ввести новые санкции против России
По мнению авторов доклада, необходимо наложить вторичные санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), который предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией.
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Lenta.ru 01:10
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Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
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В Париже протестуют полицейские
Парижские полицейские устроили акцию протеста на Елисейских полях под лозунгом "Нет полиции - нет мира", передают РИА "Новости".
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В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
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Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины
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Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
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Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого
РИА Новости вчера в 14:44
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru вчера в 22:12
Финансы
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Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru вчера в 20:09
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В Сети высмеяли внешний вид Sony PlayStation 5
Интернет-пользователи высмеяли внешний вид консоли следующего поколения PlayStation 5.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Политика
Украина 15 июня откроет границу с Крымом
В незалежной решили с 15 июня начать работу трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом.
КП - Крым вчера в 12:28
Общество
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском вчера в 12:02
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Политика
Трамп решил не проводить свой предвыборный митинг в День свободы
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Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Футбол
«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре
Как сообщает источник, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Зенит».
Чемпионат 01:41
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение
РЕН ТВ вчера в 18:57