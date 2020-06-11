Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают

Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

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По мнению авторов доклада, необходимо наложить вторичные санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), который предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией.
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Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
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В Париже протестуют полицейские

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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

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РИА Новости вчера в 09:37
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Финансы

Эксперт из США предсказал крах доллара

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Как сообщает источник, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Зенит».
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
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