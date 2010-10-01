Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают

Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

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Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

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RT на русском12 июня в 01:23

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Весна12 июня в 01:03

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38
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Происшествия

Во Франции продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия

Общественное телевидение России вчера в 12:57
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

РБК вчера в 15:53
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Общество

Журналист Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

АБН 02:20
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Здоровье

В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Общество

Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы

В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии.
Москва 24 11 июня в 02:31
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Общество

Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия вчера в 03:46
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил 7-месячного сына

В Екатеринбурге местный житель избил своего 7-месячного сына за крик в коляске.
Уральский меридиан 02:59
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Происшествия

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
Российская газета вчера в 20:29
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Пользователи интернета заподозрили американского производителя строительных материалов Acme Brick в поддержке протестующих в США, пишет Bloomberg.
Forbes 03:59
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

"Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы все еще ожидаем формального заявления" - сказал представитель МИД Чехии.
Газета.Ru 04:46
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

REGNUM 01:23
Шоу-бизнес

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Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Общество

В Свердловской области ещё 254 человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек.
Вечерние Ведомости 03:47
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Авто

С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
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Здоровье

В России число заразившихся COVID-19 за сутки возросло на 8835 человек

В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 8835 человек.
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве

Sport.ru вчера в 10:28
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