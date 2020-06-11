Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть снова падают

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