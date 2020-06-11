Энергетика
Политическая ЭкспертизаМировые цены на нефть снова падают
Специалисты снова фиксируют снижение мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на бренд WTI с поставкой в июле составила 35,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы марки Brent упали на 1,35% и снизились до 38,03 доллара за баррель.
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Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
ProstoProSport 03:21
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Сжиженный газ взорвался в Казани
Газета.Ru 16:17
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Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 06:15
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Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
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Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Общество
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
РИА Новости 07:06
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 09 июня в 23:29
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Коммерсантъ 07:42
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52
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В сердцах шимпанзе обнаружены костные новообразования
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Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
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Общество
Власти Москвы и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
Более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы "Миллион призов" суммарным номиналом около 10 млрд рублей на товары и услуги.
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Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
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Общество
Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп
Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп.
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Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
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День России: какой праздник отмечают 12 июня
Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
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Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день
Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.
iReactor 01:41