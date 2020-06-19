В последний час цена барреля с поставками на август поднялась ещё немного выше. Рост показывает и нефть WTI, её стоимость превысила 39 долларов. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.

Мировые цены на нефть снова растут

Культура Федор Добронравов уволился из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра. 155

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка намеревалась стать губернатором Женщину заподозрили в убийстве собственного сына, когда его тело обнаружилось замурованным в бетон под домом, принадлежавшим его старшему брату. 1,2K

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 1K

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. 997

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 869

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 420

Происшествия «КамАЗ» оборвал трамвайные провода на юге Москвы ТАСС/ Автомобиль "КамАЗ" оборвал трамвайные провода на юге Москвы, движение трамваев остановлено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 11

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 71

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,7K

Финансы Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля. 14

Происшествия Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.

Политика В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором» За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором». 1,5K