Энергетика
Эхо МосквыМировые цены на нефть снова растут
В последний час цена барреля с поставками на август поднялась ещё немного выше. Рост показывает и нефть WTI, её стоимость превысила 39 долларов. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
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Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru 19 июня в 11:57
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка намеревалась стать губернатором
Женщину заподозрили в убийстве собственного сына, когда его тело обнаружилось замурованным в бетон под домом, принадлежавшим его старшему брату.
Территория новостей вчера в 23:56
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Футбол
«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
В матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси».
Sports.ru 05:31
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Происшествия
«КамАЗ» оборвал трамвайные провода на юге Москвы
ТАСС/ Автомобиль "КамАЗ" оборвал трамвайные провода на юге Москвы, движение трамваев остановлено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 09:26
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе
Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:16
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС 06:30
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42