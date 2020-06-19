Энергетика

REGNUMREGNUMНефть приближается к $43 за баррель

Лондон, 19 июня 2020, 17:13 — REGNUM Цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 19 июня, Brent уверенно преодолела отметку $42 и движется к $43 за баррель.
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