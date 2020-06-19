Энергетика
REGNUMНефть приближается к $43 за баррель
Лондон, 19 июня 2020, 17:13 — REGNUM Цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 19 июня, Brent уверенно преодолела отметку $42 и движется к $43 за баррель.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Футбол
Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата
Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.
News102.ru 04:13
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Армия и оружие
Индия может купить партию российских истребителей
Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести 21 российский истребитель МиГ-29.
Вести.Ru вчера в 07:15
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Футбол
Клопп высказался о переходе Вернера в «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переходе нападающего Тимо Вернера из "РБ Лейпцига" в лондонский "Челси".
Газета.Ru 01:31
Политика
Предвыборный штаб Бабарико подал документы в ЦИК Белоруссии
Полный пакет документов претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико поданы в республиканский ЦИК, сообщил предвыборный штаба политика в официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 05:59
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Космос
Магнитное поле Земли становится слабее: таинственную аномалию раскрывает наука
Долгое время считалось, что таинственная аномалия вызывает ослабление магнитного поля Земли между Южной Америкой и Африкой.
Экология Регионов 17 июня в 03:32
Политика
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости вчера в 08:00
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 15:31
Общество
Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее
На фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США многие американские компании задумались об изменении своей продукции.
Комсомольская правда 03:41
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин опубликовал статью o Второй мировой войне в американском журнале National Interest.
Известия 18 июня в 18:08
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Кино
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45
Общество
Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн
Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.
РБК вчера в 16:20
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 00:55
Происшествия
12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области
С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
Kursk.com 05:01
Гаджеты
В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе
Специалист дирекции оператора связи «Кселл» по вопросам развития бизнеса Петр Дзюба сказал, что пользователям не обязательно устанавливать антивирус на свое устройство.
МедиаПоток 04:23