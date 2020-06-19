Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

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Нефть растет в цене благодаря сокращениям ОПЕК+

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран.
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