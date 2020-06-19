Энергетика
РБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Газета.Ru вчера в 09:18
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Кино
Netflix представил трейлер фэнтези-сериала «Проклятая»
Культуромания вчера в 09:46
Происшествия
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года
Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вести.Ru 06:10
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Политика
Путин призвал урегулировать ситуацию с коронавирусом в регионах
Количество случаев коронавирусной инфекции в субъектах РФ должно быть минимизировано в течение ближайшего времени, заявил президент России Владимир Путин.
NewInform 07:50
Происшествия
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
РИА Новости 07:11
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится совсем скоро, а лекарства от COVID-19 в России уже есть - причем лучшие в мире.
Российская газета 07:57
Транспорт
Движение осложнено на Варшавском шоссе в Москве из-за подтопления
Проезжую часть на Варшавском шоссе в Москве подтопило, движение осуществляется только по левым рядам в обоих направлениях.
ТАСС 08:24
Политика
Песков оценил отношения между Россией и Польшей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран.
RT на русском 08:08
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
RT на русском 07:55
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Наука
Учёные предложили защищать организм от коронавируса прививкой от кори
Комплексная вакцина против кори, краснухи и паротита может подготовить организм к борьбе с коронавирусом, считают американские медики.
Доктор вчера в 09:22
Гаджеты
Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 оснащён 3-дюймовым экраном
Команда Unihertz в ближайшее время планирует организовать краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск ультракомпактного смартфона под названием Jelly 2.
3DNews 02:56
Здоровье
Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде
Gazeta.SPb вчера в 20:52
Армия и оружие
Южнокорейские активисты забросят в КНДР миллион листовок
Южнокорейские активисты планируют на следующей неделе забросить на территорию Северной Кореи миллион листовок с критикой властей КНДР.
RT на русском 08:39
Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
Российская газета 07:02
Здоровье
В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии
РИА Новости 06:09
Технологии
Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor 04:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM вчера в 06:35
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 вчера в 04:16
Гаджеты
Разработка MIUI 12 приостановлена для ряда смартфонов Xiaomi
Помимо Redmi Note 7, по той же причине отложена разработка MIUI 12 для моделей Mi 9 и 10 Lite.
Srnsk 08:05
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 04:45
Футбол
УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе
Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.
Советский спорт 18 июня в 09:20
Футбол
Прудников рассказал о сорвавшемся переходе Жиркова в «Барселону»
ProstoProSport 06:37
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55