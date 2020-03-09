Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Сведения представлены по состоянию на 3.11 мск.
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«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье
Ведомостивчера в 09:20
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Комментарии
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Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Один из самых крупных фестивалей музыки и искусств во всем мире «Коачелла» может быть перенесен из-за вспышки нового типа коронавируса.
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Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
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Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Общество
На сайте Минобороны появилось более 27 млн записей об участниках ВОВ
Записи и фотографии публикуются в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти».
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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
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Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
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"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", — подчеркнул Вильфанд.
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Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне
В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
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Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
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Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное высказывание своего украинского коллеги Владимира Зеленского в ходе встречи в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус
Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.