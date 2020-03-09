Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Сведения представлены по состоянию на 3.11 мск.
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Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

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