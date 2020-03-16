Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть упали на 5%

Сообщается, что на 01:40 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года достигла $32,11 за баррель. При этом, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.
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Цена нефти Brent упала почти до $32

РЕН ТВвчера в 19:25

Нефть Brent отыграла в цене $1,2

Газета.Ruвчера в 22:06

Нефть марки Brent отыграла в цене $1,2

РИА Новостивчера в 21:26

Решение ФРС США приостановило новый катастрофический обвал цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 6,2%

ТАССвчера в 19:23

Цены на нефть упали

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена нефти Brent упала ниже $32

Коммерсантъвчера в 19:09
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

RuNews24.ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Здоровье

Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля

Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.
Магаданская правда вчера в 23:55
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
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Redmi K30 Pro станет самым дешёвым смартфоном с чипом Snapdragon 865

Смартфон, по слухам, станет самым дешёвым устройством с процессором Snapdragon 865.
ITZine.ru вчера в 23:30
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Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила вечеринку с сухим льдом

В комментариях пользователи отмечают, что звезде все ни по чем, ведь совсем недавно в банном комплексе погибли три человека из-за глупых шалостей с сухим льдом.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:59
Общество

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
РИА Новости 00:35
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Шоу-бизнес

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Носоглотку нужно всегда промывать, считает Распутина, для этих целей подойдет ее любимая перекись водорода, разбавленная водой.
НТВ вчера в 17:31
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 01:10
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

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ТАСС вчера в 15:12
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
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РБК вчера в 21:24
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Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК вчера в 17:00
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За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Минкомсвязь против предоставления операторам связи компенсаций за доступ к социально значимым сайтам, заявил журналистам министр Максут Шадаев 11 марта.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com вчера в 16:42
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
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В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
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Lenta.ru вчера в 15:13
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Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки

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Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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SpeedMe вчера в 11:16
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