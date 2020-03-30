Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
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Индексы Мосбиржи и РТС снижаются

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Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

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Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

Газета.Ruвчера в 18:59
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Газета.Ru вчера в 13:07
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В Белгородской области выявили три новых случая коронавируса

Коронавирус обнаружен у трех жителей Белгородской области, общее число заразившихся жителей региона выросло до четырех человек, сообщает в понедельник правительство региона.
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева.
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В Алтайском крае выявили первый случай коронавируса

В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

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РИА Новости вчера в 16:48
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

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Акции «Роснефти» выросли на 7,6%

За 23 марта на Лондонской и Московской биржах было куплено 1,5 млн акций.
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Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
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Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

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Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
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Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
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Минтруд разъяснил условия оплаты в нерабочую неделю

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