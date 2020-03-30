с чего всё началось

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В частности, на бирже ICE в Лондоне нефть торгуется по $21,8 доллар за баррель.

Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

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