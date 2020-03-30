Энергетика
Российская газетаНефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В частности, на бирже ICE в Лондоне нефть торгуется по $21,8 доллар за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомости30 марта в 12:50
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